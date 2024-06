Tc Alghero e Tc Cagliari in finale, Tc Terranova beffato a domicilio nel doppio di spareggio. Sono i verdetti delle semifinali dei playoff del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre.

Nette vittorie per algheresi e cagliaritani che, rispettivamente contro Ct Pontedera e Tc Treviglio, hanno chiuso la sfida aggiudicandosi i quattro singolari in programma.

Emozioni a Olbia, dove la sfida tra i padroni di casa e i romani del Ct Eur si è decisa al doppio di spareggio. Match che, alla fine, ha premiato gli ospiti, sbarrando la strada per la serie A a Salomone e compagni.

Male le due squadre sarde impegnate nei match d'andata degli spareggi di B2.

Nei playoff femminili, il Ct Decimomannu, in campo solo con le ragazze del vivaio (tra infortuni e cancellazioni aeree), ha perso 4-0 in casa contro lo Sporting Club Montecatini.

Sconfitta 4-2 per il Poggio Forte Village contro il River Sporting Club di Cervignano del Friuli.

