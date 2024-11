È il San Salvatore Selargius la capolista solitaria del torneo di Serie B Regionale femminile di basket. Le selargine ottengono la quarta vittoria in altrettante gare e guidano davanti ad Antonianum Quartu e Mercede Alghero, entrambe però con una partita in meno.

La “quarta”. Il San Salvatore espugna il parquet del Cus Cagliari, altra “grande” del torneo, per 56-78. Ospiti che partono fortissimo e allungano fino al +17 del primo quarto (11-28). Allungo ulteriore e costante nelle frazioni centrali (25-52 al 20’ e 43-71 al 30’). Le universitarie accorciano il divario negli ultimi 10’, ma non basta a riportare in equilibrio la sfida. Miglior realizzatrice del match è Porcu, del San Salvatore, con 18 punti.

Imbattute. A due punti di distanza, senza sconfitte ma con una gara in meno, ci sono Antonianum Quartu e Mercede Alghero. Le quartesi hanno guardato le dirette avversarie da casa, rispettando il turno di riposo, mentre le algheresi hanno vinto contro Elmas per 85-48. Mercede che scava il margine di vantaggio nel secondo quarto, passando dal 19-12 dei primi 10’ al 49-26 dell’intervallo. Nella ripresa le ragazze allenate da Manuela Monticelli consolidano il vantaggio e portano a casa la terza vittoria stagionale. Top scorer della gara è Derekyulieva, tra le algheresi, con 26 punti.

Combattute. È il caso delle due sfide che hanno visto vincitrici Nulvi e Su Planu. Le prime battono l’Astro per 58-54. Le nulvesi arrivano all’intervallo sul +9 (37-28) e contengono i tentativi ospiti nella terza frazione (47-43 al 30’). Margine tenuto negli ultimi 10’. Ospiti che si devono accontentare della miglior realizzatrice della partita, Astero con 24 punti. Colpo esterno, invece, del Su Planu che vince a Nuoro dopo un supplementare, per 52-55. Su Planu comanda costantemente il punteggio nella parte centrale della gara (19-26 al 20’ e 31-39 al 30’). Le nuoresi, però, non ci stanno e negli ultimi 10’ portano la sfida all’overtime sul 46 pari. Nei 5’ supplementari Su Planu riesce a prendere un piccolo margine che porta fino alla sirena finale. Tra le nuoresi da segnalare i 17 punti di Ruiu.

“Prima Gioia”. La Virtus Cagliari porta a casa il primo successo stagionale superando 82-49 Il Gabbiano. Allungo deciso delle virtussine già nella prima parte di gara (46-26 al 20’). Nella ripresa lo spartito non cambia, con le padroni di casa che, trascinate dai 17 punti di Podda, chiudono sul +33 finale.

© Riproduzione riservata