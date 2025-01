Giro di boa per il campionato nazionale di Serie B di rugby e l'Amatori Capoterra gioca domani, alle 12, contro la Pro Recco (dirigerà l'incontro il signor Federico Palmarini di Roma).

I ragazzi di Marcello Garau e Gabriele Ambus vogliono reagire davanti ai propri tifosi, dopo la sconfitta in casa dello Stade Valdotain (36-12), e il calendario propone una bella occasione, contro una squadra che ha in classifica la metà dei punti finora (22 Capoterra, 11 Pro Recco) e già sconfitta all'andata oltre Tirreno (16-3).

La Pro Recco ha conquistato proprio domenica la seconda vittoria stagionale, vincendo il derby ligure contro la capolista Cus Genova per 33-29.

L'Amatori, come dichiarato da coach Ambus, non ha atleti con grandi problemi fisici e in settimana, «i più acciaccati si sono allenati a parte, soprattutto in palestra. Puntiamo a riaverli nel gruppo in breve tempo».

© Riproduzione riservata