Trasferta insidiosa all’orizzonte per la Confelici Carni Cagliari. Sabato, alle 21.15, i rossoblù saranno di scena a Porto Recanati contro l’Attila Junior nel terzo turno d’andata della Poule Gold di Serie B Interregionale. Reduci dalla bella vittoria casalinga contro il Bramante Pesaro, favorita dalle 9 triple mandate a segno dall’argentino Marco Giordano, l’Esperia va a caccia di continuità per tenersi nel vivo della zona playoff.

Il playmaker Luigi Cabriolu riavvolge il nastro e analizza le prime due sfide della seconda fase: «Queste gare ci sono servite per prendere consapevolezza del livello medio», afferma, «abbiamo capito di potercela giocare sempre, ma ogni volta è battaglia vera. Contro Loreto, squadra che punta alla promozione, siamo stati alla pari per 30 minuti prima di calare alla fine anche a causa dell’infortunio di Maresca. In casa contro il Bramante, invece, abbiamo sofferto nel primo tempo, salvo poi reagire nel terzo quarto. Non possiamo prescindere dall’intensità in ogni aspetto del gioco». Poi c’è l’asso nella manica: «Giordano è stato straordinario sabato scorso, soprattutto nel terzo quarto», ammette, «non è la prima volta che ci regala questo genere di performance. Era capitano anche contro Vasto e L’Aquila, tra le altre. Lo sappiamo: se sta bene è un giocatore di altra categoria».

Ora si pensa a Porto Recanati, che al momento occupa la nona piazza con soli 2 punti di ritardo rispetto alla Confelici. Nell’ultimo turno i marchigiani hanno vinto per 85-80 in casa de L’Aquila, mentre all’esordio erano stati sorpresi in casa dalla Stella Ebk Roma. Il leader tecnico dell’Attila Junior è il lungo argentino Gamazo, che già l’anno scorso fu decisivo nei match contro l’Esperia: «Ricordiamo bene le sue prestazioni di un anno fa, così come quelle del playmaker Montanari, efficace anche al tiro da tre punti», osserva Cabiolu, «sarà una partita molto impegnativa anche in virtù del fattore campo, spesso molto caldo a Porto Recanati. Sarà una bella partita, che proveremo a vincere partendo da una difesa efficace».

