Solamente 3 gare (su 5) si sono disputate nel weekend di serie B Femminile, valevoli per la terza giornata di ritorno. Nessuna sorpresa e vittoria delle compagini impegnate in casa.

La capolista. La Virtus Cagliari non ha problemi e si sbarazza del Condor Monserrato per 108-34. Match mai in discussione, con le cagliaritane che volano già all’intervallo (61-13 al 20’) e proseguono sulla stessa linea anche nella seconda parte. Miglior realizzatrice della gara è Lucchini, della Virtus, con 21 punti. Per il quintetto allenato da Fabrizio Staico è la tredicesima vittoria in altrettante gare.

Le inseguitrici. Vince anche il Cus Cagliari, seconda in classifica a -4 dalla vetta, che si impone per 67-43 contro l’Astro. Universitarie che allungano in avvio (25-12 al 10’) e consolidano il vantaggio prima dell’intervallo (37-23 al 20’). Nuovo break nel terzo quarto (56-28 al 30’) e gestione della situazione negli ultimi 10’ di gara. A fine gara è Caldaro la miglior realizzatrice, con 19 punti personali. Vince anche la Chelu Coffee&More Elmas, contro Nulvi, per 77-48. Le masesi partono forte e vanno sul +17 al 10’ (27-10). Nel secondo quarto aumenta il vantaggio, fino al 47-24 del riposo lungo. Nella terza frazione le padroni di casa conducono saldamente e gestiscono l’ampio vantaggio fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Concu, di Elmas, con 18 punti.

Rinvii. Non sono state disputate, invece, le partite San Salvatore-Antonianum Quartu e Mercede Alghero-Su Planu. Nelle prossime settimane verranno comunicate le date dei due recuperi.

