Dopo il turno di riposo, nel torneo di Serie B Femminile, la Virtus Cagliari riprende esattamente da dove aveva interrotto la sua corsa prima del turno di riposo. Le cagliaritane, infatti, ottengono il 17simo successo stagionale in altrettante partite.

Nuovo allungo. Virtus che batte la Chelu Coffee&More Elmas per 36-83 e allunga a +4 sul Cus Cagliari che ha osservato un turno di riposo. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico parte forte e all’intervallo è già sul +22 (21-43 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia e nell’ultimo quarto Lussu e compagine allungano ulteriormente. Miglior realizzatrice della gara è Diana Valtcheva, della Virtus, con 18 punti.

Colpi esterni. Vittorie in trasferta per Antonianum Quartu e Astro. Le quartesi si impongono 38-85 nel derby con il Basket Quartu. Grazie anche ai 18 punti di Pacilio, le ragazze guidate da Tony Atella ipotecano la vittoria già nella prima parte di gara (14-42 al 20’). L’Astro, invece, espugna Nulvi per 43-90. Primi 20’ di gioco di sostanziale equilibrio, con le ospiti che vanno sul +12 all’intervallo (27-39). Al rientro dal riposo lungo l’Astro allunga con decisione (37-64 al 30’), trascinata dai 34 punti di Meloni.

La “Prima”. Primo successo stagionale, infine, per il Condor Monserrato che supera 57-53, dopo un tempo supplementare, il Su Planu. Ospiti che guidano il punteggio fino al 30’ (+14 sul 28-42). Nell’ultima frazione arriva la reazione delle monserratine che riescono a impattare al 40’ (49-49) e guadagnarsi il supplementari. I 5’ aggiuntivi premiano il Condor, nonostante Su Planu abbia avuto la miglior realizzatrice della gara, Peretti con 17 punti.

