Il Cus Cagliari batte la Mercede Alghero nel big match della settima di andata del campionato di Serie B Regionale Femminile e aggancia la Virtus Cagliari, che ha osservato il turno di riposo, in testa alla classifica, a quota 12 punti. Altra curiosità di giornata: nelle 5 gare disputate arrivano solo vittorie esterne.

Cus corsara. Le ragazze allenate da Federico Xaxa vincono in terra algherese per 56-74 al termine di una gara autoritaria. Le cagliaritane, infatti, scavano un vantaggio sopra la doppia cifra già nel corso del primo quarto (10-25 al 10’) e allungano ulteriormente prima dell’intervallo fino al 25-45. Stesso spartito nella terza frazione (39-63) e gestione universitaria nella frazione finale. La miglior realizzatrice della partita è Salvemme, con 17 punti, seguita a ruota dal tandem Striulli-Caldaro, a quota 16.

All’inseguimento. Dietro la coppia Virtus-Cus, segue un’altra coppia, composta da San Salvatore Selargius e Antonianum Quartu (con 10 punti in classifica). Le selargine si impongono sul parquet del Basket Quartu per 52-74. Avvio equilibrato (20-23 al 10’) e primo allungo all’intervallo (28-40 al 20’). Nella ripresa le ospiti portano il vantaggio sopra le 20 lunghezze (37-58 al 20’) e lo mantengono fino alla sirena conclusiva. Top scorer è Astero, del Basket Quartu, con 20 punti. L’Antonianum, invece, si impone sull’ostico campo del Nulvi per 63-77. Botta e risposta nei primi due quarti (13-20 al 10’ e 37-33 al 20’). Dopo l’intervallo il quintetto allenato da Tony Atella ribalta e ipoteca il match con un parziale di 6-30 nel terzo quarto che porta il punteggio sul 43-63. Negli ultimi 10’ le ospiti controllano e portano a casa la vittoria, grazie anche ai 34 punti di una scatenata Saba.

Le altre. Bella vittoria dell’Astro, sul campo del Condor Monserrato, per 45-66. Ospiti che guidano il punteggio nel corso della gara, con le padrone di casa che riescono a rimanere a contatto nei primi 30’ di gioco (24-28 al 20’ e 35-41 al 30’), per poi cedere nel finale. Top scorer della partita è Martellini, dell’Astro, con 21 punti. Nell’ultima sfida di giornata vittoria sul filo di lana del Su Planu, contro la Chelu Cooffe e More Elmas, per 52-53, trascinata da Pintauro (19 punti finali per lei).

© Riproduzione riservata