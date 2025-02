Sono le squadre impegnate in trasferta a mettersi in luce nel corso dell’ottava di ritorno del torneo di Serie B Femminile di basket. Vincono le prime due della classe (Antonianum e Cus Cagliari), ma il colpo di giornata è quello di Nulvi, sul parquet del San Salvatore Selargius.

Il Blitz. Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni si impone per 50-57, al termine di 40’ equilibrati. Botta e risposta nel primo tempo. Partono meglio le nulvesi che vanno sul +3 al 10’ (12-15); reazione selargina prima dell’intervallo, con il parziale sul 28-25 del 20’. La terza frazione è un continuo testa a testa e si chiude sul 40-41; il break decisivo di Nulvi arriva negli ultimi minuti di gara, fino al +7 finale. Top scorer della gara, al 40’, è Miceli con 21 punti.

Vittorie esterne. Vincono fuori casa anche Antonianum e Cus Cagliari. Le quartesi si impongono con margine a Nuoro, per 34-87. L’avvio ospite è senza distrazioni e già nella prima frazione si amplia il margine (2-24 al 10’ e 11-36 al 20’). Miglior realizzatrice è Demetrio Blecic, dell’Antonianum, con 23 punti. Le universitarie, invece, espugnano il difficile campo della Mercede Alghero per 67-84. Dopo un avvio equilibrato (13-16 al 10’), le ragazze allenate da Federico Xaxa si portano sul +12 all’intervallo (30-42 al 20’). Nella ripresa, le algheresi cercano il recupero, ma a fine terzo quarto il divario è ancora di 10 lunghezze (51-61 al 30’). Nell’ultimo quarto di gioco nuovo allungo del Cus, trascinato anche dai 21 punti firmati da Caldaro.

Le altre. Vittorie casalinghe per Su Planu ed Elmas. Le selargine hanno la meglio sulla Virtus Cagliari per 65-52. Dopo il 16 pari del 10', Su Planu allunga con decisione nel secondo quarto, sul 39-23 del 20'. In avvio di ripresa, la Virtus accorcia il margine (51-40 al 30'), senza però riuscire a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio. Tra le cagliaritane, da segnalare i 18 punti di Lucchini. Elmas, invece, si impone contro Il Gabbiano, per 59-47. Masesi che volano sul +16 all'intervallo (32-16) e allungano ulteriormente nel terzo quarto (43-24 al 30'). Ospiti che rosicchiano qualcosa nel finale, chiudendo sul -12 del 40'. Miglior realizzatrice della gara è Contini, dell'Elmas, con 21 punti.

