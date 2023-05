Inizia con due vittorie, un pareggio e una sconfitta l'avventura delle squadre sarde nei campionati nazionali di Serie B di tennis.

Nella B1 maschile, esordio casalingo con vittoria per la neopromossa Tc Alghero, 4-2 su Ct Barletta, grazie alle vittorie nei singolari del tedesco Constantin Schmitz e dei tennisti di casa Michele Fois e Cristiano Monte. Il quarto punto è arrivato grazie al doppio Schmitz/Marco Mosciatti.

Netta vittoria oltre Tirreno per il Tc Cagliari. Franco Capalbo, Nicola Porcu, Roberto Binaghi e Bruno Navarro Pujol nei singolari e le coppie Pujol Navarro/Alberto Sanna e Capalbo/Binaghi in doppio hanno fatto fare il pieno alla squadra di Monte Urpinu sui campi della Canottieri Casale.

Sconfitta casalinga per la Torres (4-2 per mano dell'Amp Pavia). Di Matteo Mura e del doppio Gianluca Sarais/Andrea Cherchi i punti sassaresi.

Nella B2 maschile, partita rinviata per il Tc Porto Torres sui campi del Tc Sardegna di Terracina.

Per la B2 femminile, la Torres pareggia 2-2 a Reggio Emilia grazie al singolare di Stefania Bojica e al doppio della stessa romena in coppia con Carolina Cicu.

