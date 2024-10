Due vittorie e un pareggio. L’esordio delle squadre sarde nel campionato di serie A2 maschile è vicino all’en plein. Vince in trasferta la Marcozzi, vince in casa il Santa Tecla Nulvi, pareggia il Muravera in trasferta con qualche rammarico.

Nel girone A il Santa Tecla fa un solo boccone dal Torino, battuto 4-0. Si rivede il ceko Tomas Koldas, protagonista nella scorsa stagione della rimonta che portò Nulvi dall’ultimo posto alla lotta per la promozione. Giai è liquidato in tre set. Impiega un set in più Costantino Cappuccio non senza fatica con Giardi che vince il primo poi subisce la rimonta e una sconfitta nel terzo ai vantaggi. Bene anche Mongiusti su Manna, solo un brivido nel terzo set. Chiude Cappuccio ancora in tre set su Giai.

Nel girone B la Marcozzi ha vinto in rimonta 4-1 a Pescara. L’ex Massarelli, numero 7 d’Italia, è uno che perde poco a questi livelli, e infatti comincia battendo Martinalli. Mihai Rosca, in B1 fece l’en plein con 31 vittorie, a serie continua con Minervini, battuto al quinto, e Massarelli. In mezzo non manca la presenza di Kuznetsov che sconfigge Galdieri. Lo stesso giocatore abruzzese cerca di allungare la partita ma stavolta Martinalli vince e chiude i conti.

La prima volta del Muravera in A2 maschile comincia con un pareggio, 3-3 a Ferentino. Una partita che a tratti sembrava quasi vinta ma è andata diversamente. Apre lo spagnolo Torres Camacho, classe 1977 e una bacheca ricca di trofei. Contro Pizzi è il primo punto della squadra del Sarrabus.

Poma cede ad Alexandrov, Giordano non si fa intimorire dall’esperienza di Talocco, classe 1978 e riporta avanti Muravera che potrebbe allungare ma Torres Camacho si fa sorprendere da Alexandrov che vince 11-9 al quinto. Ci pensa Giordano, 3-0 a D’Alessandris, ad allungare il passo. Ultimo match, Poma è avanti 2-0 con Talocco che diventa poi un muro invalicabile, rimonta e vince 12-10 al quinto, chiudendo con un pari una sfida durata quasi quattro ore.

