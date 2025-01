Giornata amara per le formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie A2 Femminile. Dopo 6 vittorie consecutive al PalaRestivo, la Sardegna Marmi Cagliari perde l'imbattibilità interna. Troppo forte la corazzata Costa Masnaga, che si conferma nelle posizioni di vertice grazie al netto +25 ottenuto in via Pessagno (62-37).

La squadra di Staico paga un brutto inizio e una pessima chiusura. Dopo aver realizzato i primi 3 punti della gara, infatti, El Habbab e compagne hanno incassato un break di 19-0 che le ha costrette a inseguire già al 10'. Le virtussine si sono poi rianimate nella fase centrale, e con coraggio sono riuscite a rimontare fino al -5 in avvio di terzo periodo. A quel punto, però, Costa Masnaga ha ripreso saldamente in mano le redini della contesa, piazzando un parziale di 12-3 nell'ultima frazione di gioco.

Non è andata troppo meglio alla Nuova Icom Selargius, inaspettatamente ko a Venaria Reale contro il Torino Teen Basket, formazione in lotta per evitare i playout (63-57). Tradite anche dalla stanchezza dovuta a una trasferta più complessa del solito (la squadra di Maslarinos è arrivata al palasport solo un'ora prima della palla a due), le giallonere non sono riuscite a dare continuità alla bella vittoria di lunedì scorso contro Empoli. Dopo un avvio equilibrato, Mura e compagne hanno perso terreno nella fase centrale, accumulando uno svantaggio in doppia cifra che le piemontesi hanno difeso con caparbietà fino alla sirena finale. Vani i 19 personali di Favre. Le selargine proveranno a rifarsi nella prossima sfida interna contro il Sanga Milano, per la quale potranno avere a disposizione anche la nuova arrivata Francesca Pia D'Angelo.

Virtus Cagliari-Costa Masnaga 37-62

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 4, Peric, Trozzola 12, Pellegrini Bettoli 3, El Habbab 12, Valtcheva 4, Vargiu, Gallus, Pasolini, Cadoni ne, Podda, Anedda 2. Allenatore Staico

Clv-Limonta Costa Masnaga: Penz 11, Osazuwa 11, Kaczmarczyk 8, Motta, Crowder 12, Cibinetto 4, Gorini, N’Guessan 8, Bonomi 6, Serra 2. Allenatore Andreoli

Parziali: 5-19; 20-27; 34-50

Torino Basket-San S. Selargius 63-57

Torino Teen: Azzi 7, Paleari 6, Popovic 17, Colli 3, Jankovic 6, Fratamico, Baima 3, Varaldi, Tortora 2, Isoardi 6, Giacomelli 13. Allenatore Corrado

Nuova Icom Selargius: Mura 12, Berrad 12, Favre 19, Thiam 3, Ceccarelli 9, Madeddu, Ingenito, Pinna 2, Valenti ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 13-11; 30-23; 50-38

