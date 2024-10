La serie A2 maschile parla il sardo. Due capoliste nei due gironi, dopo due giornate. Il Santa Tecla Nulvi nel girone A, la Marcozzi nel girone B, dove, per restare in tema, al secondo posto c’è il Muravera. E’ il primo en plein del campionato.

Il Santa Tecla Nulvi ha vinto in trasferta, 4-2 al TT Torino. Piemontesi tenuti in vita da Piciulin, ex Marcozzi, numero 15 d’Italia, che ha battuto Koldas nella prima partita, ed ha pareggiato temporaneamente i conti sul 2-2 battendo Mongiusti. Tra le due partite i due punti di Nulvi con Mongiusti e Cappuccio, per finire l’allungo finale di Koldas e ancora Cappuccio.

Nel girone B seconda vittoria della Marcozzi, 4-0 al Ferentino. Non è stato facile per la resistenza tra i laziali di Alexandrov, che in avvio ha ceduto al quinto a Martinalli. Rosca e Kuznetsov non faticano con Pizzi e D’Alessandris, chiude Rosca che si fa rimontare due set da Alexandrov, e riesce a chiuderela 13-11 al quinto.

Prima vittoria del Muravera, 4-2 al Sant’Espedito Napoli. Esordio dello spagnolo Alberto Lillo, con due vittorie su Kosiba e Scardigno, si è sbloccato Marco Poma che ha vinto due partite con Scardigno e Palmieri. Giordano, protagonista sabato scorso a Ferentino, stavolta perde due volte con Palmieri e Kosiba

