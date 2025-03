Trasferta amara per l'Amatori Rugby Alghero, che nella quindicesima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A ha perso 28-12 a Piacenza.

Nel primo tempo, chiuso 15-7, alle mete di Roda e Cornelli (solo la seconda trasformata da Manciulli, che piazza anche un calcio tra i pali), risponde per gli algheresi solo la meta di Lenoci trasformata da Delli Carpini.

Nella ripresa, Cornelli va altre due volte in meta (entrambe trasformate da Manciulli, che firma un altro piazzato) e Bonatti varca la linea di meta per il punto bonus. Per l'Amatori, c'è la meta di Russo.



Piacenza–Amatori Alghero 28-12.

Piacenza: Cisint (50' De La Mare), Roda, Misseroni (76' Crotti), Beghi, Bertorello, Manciulli, Bacciocchi ( 67 Trabacchi), Cornelli, Dene, Roda (76' Codazzi), Bonatti, Lekic, Greco (48' Baccalini), M. Alberti (48' Benkhaled)), A. Alberti. A disposizione Soro, Savi. Coach Claudio Forte.

Amatori Alghero: Delli Carpini (73' Marrone), Calabrò, Russo (69' Bombagi), Serra, Delrio, Perello, Armani, Lenoci, Canulli, Marcellan, Capozzucca, Tveraga (36' Spirito), Cincotto (69' Stefani), Shelqueti (60' Marchetto) Natchkeba. A disposizione Gabbi, Rizzo, Bombagi. Coach Marco Anversa.

Arbitro: Andrea Costa di Genova.

Marcatori: 4' meta Roda non trasformata; 18' calcio piazzato Manciulli; 28' m. Lenoci, trasf. Delli Carpini; 39' m. Cornelli, trasf. Manciulli; 55' m. Russo non trasf.; 59' m. Cornelli non trasf.; 70' cp Manciulli; 75' m. Bonatti non trasf.

