Il playoff scudetto della Raimond Sassari è partito male. I turritani, quarti al termine della stagione regolare, sono stati battuti in casa in gara1 della semifinale dal Brixen, capolista della A Gold di pallamano. Il primo match della serie che si gioca al meglio delle tre è finito col punteggio di 28-32, dopo che i rossoblù avevano chiuso il primo tempo in testa 17-15.

Per continuare il cammino verso il tricolore, la Raimond dovrà ora aggiudicarsi due gare di fila in trasferta, su un campo, quello di Bressanone, dove i padroni di casa hanno perso un’unica partita in tutta la stagione, proprio contro i sassaresi di coach Zupo Equisoain.

La gara. Buon avvio degli ospiti (3-7 al 12’), poi i sassaresi sono passati in testa a metà primo tempo e, dopo un testa a testa, sono arrivati all’intervallo sul 17-15. Brixen ha suonato di nuovo la carica in avvio di ripresa e, la Raimond, dopo aver segnato due sole reti in 12’ (19-20), ha continuato il punto a punto. Negli ultimi minuti c'è stato però il colpo di coda degli altoatesini, che hanno confezionato il +4 a 6’ dalla fine (24-28) e, nonostante gli sforzi di Sassari per tornare sul -2, hanno raddoppiato di nuovo il gap prima dello scadere. Migliori realizzatori Nardin (8), Hamouda e Halilkovic (5) nella Raimond e Dapiran (9) e Stricker (6) nel Brixen.

A2. Buona la seconda per la Verdeazzurro Sassari, che nella fase a gironi del playoff per la promozione in A Silver ha sconfitto 32-29 (15-17 p.t.) il Chiaravalle e riaperto i conti dopo la sconfitta per 26-23 incassata ieri a Pescara contro il Torri. Decisivo il match contro l’Arcom in programma a Chieti alle 10 di domani. Tra i turritani, top scorer Bianco (9) davanti a De San Roque(8), mentre nel Chiaravalle si è distinto Castillo con 10 reti.

