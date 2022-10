Prima sconfitta stagionale nella A Gold di pallamano per la Raimond Sassari, battuta 34-31 a Conversano. I pugliesi restano così in testa a quota 8 con Brixen, Bozen e Fasano, mentre i turritani, fermi a 6 punti ma con una partita da recuperare, sono scivolati al sesto posto dietro al Merano (7).

“Una partita giocata a ritmi altissimi. Gli avversari erano più attrezzati del solito, visto che hanno potuto schierare la nuova ala naturalizzata, mentre noi siamo caduti nell’errore di cedere alle provocazioni: il nostro straniero ha preso tre volte la sanzione dei due minuti nel giro di mezz’ora, ed la seconda volta che gli capita nelle uniche due partite che ha fatto”, ha commentato coach Luigi Passino riferendosi a Mijatovic, espulso al 46’.

Nonostante la sconfitta, il tecnico sassarese ha elogiato la squadra. “Abbiamo lottato, non ho niente da recriminare sulla prestazione dei miei, giocare in questo ambiente è difficile e condiziona tutti, ma con un po’ più di attenzione avremmo potuto portarla a casa. Dobbiamo essere bravi a non cadere in depressione, non è un momento negativo ma uno di crescita, bisogna rimanere fiduciosi. Apprezzo molto questa squadra, rispetto agli anni precedenti ha molta qualità dal punto di vista del gioco - persone molto intelligenti che sanno giocare a pallamano - e dal punto di vista caratteriale - sono dei combattenti che lottano con grande agonismo -, per questo, anche se ho perso per l’ennesima volta a Conversano, mi è rimasto un retrogusto non del tutto amaro”.

A2 maschile - La Verdeazzurro Sassari ha invece ottenuto un successo d’oro con il Camerano, battuto 33-29 e agganciato a quota 6, con Parma e Chiaravalle, alle spalle sue prime della classe, Congoli e San Lazzaro (10). Decisivi Bianco e Arteaga con 9 reti a testa.

Torneo - In attesa del debutto in A2, la neonata Raimond femminile ha chiuso al terzo posto la 1ª “Handball Cup In Rosa”, organizzata proprio dal sodalizio sassarese per testare le forze. A conquistare il trofeo sono state le nuoresi della Città del Redentore, che nella tre-giorni del PalaSantoru hanno battuto le padrone di casa (24-32), le siciliane dell’Aretusa Matroina (22-43) e hanno pareggiato col Bratislava (29-29). Le turritane, invece, hanno perso 23-32 con l’Aretusa e sconfitto le slovacche 21-32.

© Riproduzione riservata