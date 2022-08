Sarà il Cagliari Beach Soccer a inaugurare la nuova Beach Arena del Poetto, con la prima partita delle finali della Serie A. Domani alle 10.30 i rossoblù daranno il via alla tre giorni di gare nell'impianto costruito all'Ippodromo (via Isola di San Pietro, ingresso gratuito con tribuna da 800 posti), sfidando Icierre Lamezia nel primo dei tre incontri per i playoff della Poule Promozione. In tutto diciotto le partite, con il meglio del beach soccer italiano, per l'evento che apre una serie di appuntamenti che proseguiranno (fra gli altri) a settembre con gli Europei e la World Winners Cup (il Mondiale per club).

In casa. Poter giocare le finali al Poetto era l'obiettivo dichiarato del Cagliari Beach Soccer, che lo ha raggiunto con un'ottima regular season. Capitan Luca Ruggiu e compagni giocheranno sempre alle 10.30: dopo la sfida di domani con Icierre Lamezia in campo anche sabato contro Chiavari e domenica contro la Sicilia Beach Soccer. Alle 11.45 l'altra partita dei playoff, la prima classificata accede alla Poule Scudetto 2023. La squadra di Wilson Santos Araujo ha chiuso al secondo posto la Poule Promozione con 18 punti (sei vittorie - cinque consecutive - e due sconfitte), ottenendo poi la settima posizione in Coppa Italia e la medaglia d'argento nel campionato Under 20 (KO in finale 2-3 domenica scorsa contro Viareggio, miglior piazzamento nella storia della società). Néstor Medina, paraguayano, ha conquistato il titolo di capocannoniere della Poule Promozione con 15 gol ed è uno dei tanti big della formazione di casa.

Campione d'Italia. Il programma delle finali della Serie A di beach soccer prevede che la mattina sia dedicata ai playoff della Poule Promozione, mentre il pomeriggio alle Final Eight scudetto. Domani i quarti di finale: alle 14 Napoli-Sambenedettese, alle 15.30 Viareggio-Nettuno, alle 17 Catania-Terracina e alle 18.30 Pisa-Milano. Sabato le semifinali (alle 14 e 15.15 quelle fra le perdenti dei quarti, alle 16.30 e 18 quelle fra le vincenti), domenica si chiude con le finali: 7°/8° posto alle 13.30, 5°/6° posto alle 14.45, 3°/4° posto alle 16 e l'ultimo atto con la finalissima che assegna il titolo di Campione d'Italia alle 18. Al Poetto lo spettacolo è garantito.

