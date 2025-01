Big match per l'Amatori Rugby Alghero. Domani, alle 14.30, a Maria Pia arriva il Calvisano, otto volte campione d'Italia e favorita alla vittoria del girone 2 del campionato nazionale di Serie A.

Ma l'Amatori non ci sta a fare la parte della vittima sacrificale e, dopo la vittoria di sette giorni fa a Noceto, vuole collezionare un nuovo scalpo eccellente nella sua stagione, che vede il XV di coach Anversa al terzo posto.

Gli algheresi devono recuperare qualche piccolo infortunio, ma sono pronti a schierare una formazione tosta per una gara così importante.

