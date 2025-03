Che la Clai Imola fosse avversario tosto l’aveva dimostrato la gara d’andata, nella quale la Resinglass Olbia l’aveva spuntata solo al tie-break. Nell’anticipo della 2ª giornata di ritorno della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, giocato ieri sera al Palasport “Ruggi”, le romagnole si sono però superate, imponendosi 3-0 e arrestando la corsa della squadra di Dino Guadalupi, che attende il completamento del turno per capire se il primato che detiene con 38 punti in classifica è ancora nelle sue mani.

Intanto, Sophie Blasi analizza la sfida di Imola, persa con parziali 25-21, 25-13, 25-21. “È stata una partita davvero molto intensa, Imola è stata brava a metterci tanta pressione per tutta la gara. Hanno espresso un bel gioco organizzando molto bene il muro-difesa e questo ci ha messo parecchio in difficoltà”, spiega il libero dell’Hermaea. “Siamo molto contente di aver centrato la salvezza con quattro giornate di anticipo, ma nelle prossime partite – aggiunge la giocatrice bolognese, al secondo anno a Olbia – cercheremo ugualmente di fare risultato cercando di rimanere nelle zone alte della classifica. Ci alleneremo al massimo pensando alle prossime sfide”. Prima della serie quella col Castelfranco Pisa, in programma domenica ancora in trasferta.

© Riproduzione riservata