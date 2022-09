Si scaldano i motori in vista dell’inizio dei tornei regionali di basket. Anche la serie D non si sottrae, con le squadre al via che fanno gli ultimi innesti nei roster prima dell’inizio della preparazione. È il caso di Sennori, compagine arrivata fino alle semifinali playoff nella scorsa stagione.

L’esperienza in panchina. La prima novità nel sodalizio sennorese è all’interno dello staff tecnico. Coach Gabriele Piras, infatti, sarà affiancato da Massimo Poli, lo scorso anno coach dell’Azzurra Oristano. Poli assisterà Piras con la prima squadra e l’Under 13 e sarà capo allenatore del gruppo Under 17. Un profilo di esperienza, al servizio, in particolare, del settore giovanile.

Le novità del roster. Anche il gruppo a disposizione di Piras subirà dei cambiamenti. Dopo la conferma dell’ossatura portante che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, il Sennori ha deciso di incrementare il roster con due innesti: il primo è Giacomo Presta, ex Esperia Cagliari e Azzurra Oristano, lungo atipico che ben si sposa con il gioco del sodalizio sennorese; il secondo è Jacopo Pinna, classe 2003, dal Cus Sassari, che andrà a incrementare il pacchetto degli under.

Gli obiettivi. Coach Piras non nasconde gli obiettivi in vista della prossima stagione. “Ci piacerebbe – afferma Piras – ampliare il settore giovanile e ci auguriamo possa essere l’anno buono per vincere il campionato”.

