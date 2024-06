Appuntamento con la storia per l'Innovyou Sennori. Sabato (ore 19) i biancoverdi ospiteranno la Dinamo Gorizia per il primo atto della finale che mette in palio un posto nella prossima Serie B Interregionale di basket.

Dopo il titolo di campione regionale di Serie C Unica, conquistato (da neopromossa) dopo una finale non prima di difficoltà contro la giovane e combattiva Torres, la squadra romangina insegue un sogno che ha calamitato le attenzioni di un intero paese. Per l'occasione, infatti, Sennori traslocherà dal piccolo palasport di Sorso, che l'aveva ospitato per tutta la stagione, al più capiente PalaAlbertoMura di Porto Torres. Impianto da oltre 1100 posti a sedere che sabato sarà completamente esaurito.

«Arriviamo alla sfida in buone condizioni di forma», afferma coach Gabriele Piras, «la settimana di sosta ci ha permesso di risolvere qualche piccolo acciacco, come i problemi alla schiena di Hubalek. Abbiamo rivisto anche il nostro play titolare Pisano, che ci era mancato tantissimo nella finale contro la Torres. Ci sentiamo carichi e al tempo stesso spensierati. Il titolo regionale non ha placato la nostra fame, ma al tempo stesso, comunque vada, sarà stata una stagione indimenticabile».

Lo spostamento da Sorso a Porto Torres non scombussolerà i "tori" sennoresi: «Abbiamo voluto tutti questo cambio», spiega, «Sorso iniziava a stare stretta. Il PalAlbertoMura ci consentirà di triplicare i posti a sedere, che comunque andranno sold out. Ci alleniamo in questo impianto da tre settimane e ci sentiamo pronti».

L'ultimo ostacolo verso la B Interregionale si chiama Dinamo Gorizia, formazione che ha vinto il torneo friulano superando in finale Cordenons. Il confronto sarà articolato su andata e ritorno (previsto a Cividale del Friuli il 15 giugno). «Affrontiamo una squadra esperta e dotata dal punto di vista fisico», spiega, «eccezion fatta per il playmaker hanno quasi tutto il roster composto da giocatori che vanno dal 1,90 ai 2 metri d'altezza. Diversi di loro, inoltre, hanno già avuto esperienze in categorie superiori. La Dinamo ha un'età media che supera la nostra, e anche per questo ama giocare a metà campo con l'intento di sfruttare i vantaggi fisici vicino a canestro».

Sennori, ovviamente, si aggrappa al "totem" Jiri Hubalek, senza trascurare le altre armi nel proprio arsenale: «Gorizia cercherà di rallentare il ritmo, noi invece proveremo ad alzarlo», conclude, «chi riuscirà a imporre il proprio ritmo avrà senz'altro un vantaggio. Non sarà facile, ma ci proveremo con l'aiuto del nostro pubblico».

© Riproduzione riservata