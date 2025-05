Un colpo pesante, netto, quasi senza appello. L’Innovyou Sennori inizia con il piede giusto la finale di Serie C Unica e lo fa con una vittoria travolgente: 96-65 sull’Olimpia Cagliari, un successo che proietta la squadra biancoverde a un solo passo dal secondo titolo regionale consecutivo.

A Sorso, i romangini partono con qualche esitazione, vanno sotto 2-8 nei primi minuti, ma bastano pochi giri di orologio per rimettere le cose in chiaro. La reazione arriva già nel primo quarto, chiuso avanti 22-21, ma è nel secondo periodo che la partita cambia volto: un devastante parziale di 28-4 spezza in due il match e manda le squadre all’intervallo lungo con Sennori avanti di 25 (50-25).

Da lì in poi, l’inerzia non cambia mai. L’Olimpia prova a reggere l’urto, ma non riesce più a rientrare. Troppo ampio il divario creato dai padroni di casa, che continuano a martellare con continuità offensiva. Il terzo quarto serve solo a consolidare il vantaggio, mentre l’ultima frazione è utile per allungare ulteriormente e chiudere in bellezza.

La squadra di coach Gabriele Piras ha mandato cinque uomini in doppia cifra: su tutti spiccano i 19 punti di Puggioni, i 18 di Cabras e i 17 del veterano Hubalek. Da parte dell’Olimpia, il miglior marcatore è Mauro Serra con 23 punti, ma la sua prestazione non basta a tenere a galla i cagliaritani.

Ora la serie si sposta a Cagliari: mercoledì alle 20.30 a Monte Mixi l’Olimpia sarà chiamata all’impresa per prolungare la sfida a Gara 3. Il Sennori, invece, ha la chance di chiudere i conti e scrivere un’altra pagina importante della propria storia.

Sennori-Olimpia 96-65

Innovyou Sennori: Puggioni 19, Spano 6, Merella 10, Mat. Cabras 18, Werlich 15, Marreu ne, Tola 8, Pisano 2, S. Piras 1, Hubalek 17, Mar. Cabras, Fiesoli.

Allenatore: G. Piras

Olimpia Cagliari: Cossu ne, Tocco 11, Di Ciaula 2, Chessa 3, Serra 23, Corsi 10, Palazzi, D’Elia 2, Scanu 2, Pili 6, Terrosu 6.

Allenatore: Zucca

Parziali: 22-21; 50-25; 67-46

