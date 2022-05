Una gara due di semifinale che la Sardegna spera sia più equilibrata, stasera, con inizio alle 20.45, sempre al Forum di Assago. L'obiettivo della squadra di Bucchi è riuscire ad esprimersi meglio con più giocatori e quindi con più costanza per arrivare a giocarsela punto a punto con la vice capolista italiana.

Vincere significa pareggiare e avere poi due gare in casa: mercoledì e venerdì. In caso di sconfitta il match di mercoledì al PalaSerradimigni sarà già decisivo.

Una difesa più efficace sull'arco da tre punti e sul contenimento del play Rodriguez sono le armi da utilizzare per proteggere il canestro biancoblù, mentre in attacco si attende il riscatto di Logan e Kruslin (nessun punto nella prima partita) ma anche di Burnell, limitato dalla superiore potenza fisica di Bentil.

Come ospite gradito sugli spalti del Forum un sassarese doc: Marco Spissu. Il play ex Dinamo ha appena chiuso la stagione in Russia con lo Unics Kazan dove ha debuttato in Eurolega ed è arrivato sino alle semifinali per il titolo, proponendo in entrambe le competizioni buonissime cifre (6 punti e 3 assist) a dispetto di minutaggi non elevati. Tanto che pare si sia messa già sulle sue tracce Venezia.

