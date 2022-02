Si prospetta un sabato sera intenso per Techfind Selargius e Cus Cagliari, a cui la 6ª giornata di ritorno dell’A2 femminile di basket ha riservato due insidiose trasferte in casa del Vigarano (ore 20) e della capolista San Giovanni Valdarno (21).

Cus Cagliari. Per le cussine, reduci dal buon 53-48 inferto al Vigarano tra le mura amiche, all’orizzonte c’è la sfida sul campo della prima della classe, fin qui capace di vincere 14 delle 17 partite giocate, compresa quella di Sa Duchessa, finita con un 48-58 che tiene comunque in piedi le speranze delle cagliaritane.

“La difesa è la nostra arma migliore ma dobbiamo fare progressi anche in attacco, Striulli ha tanti punti nelle mani ma, a prescindere da questo, la squadra ha ancora potenzialità inespresse”, ha sottolineato coach Federico Xaxa. “Andiamo sul campo più difficile ma non partiamo battuti. Valdarno vuol vincere il campionato dunque avrà la pressione sulle proprie spalle, noi dovremo essere bravi a leggere i cambi difensivi e a contenere Bove, Tibè e Olajide”.

Techfind Selargius. Le giallonere di coach Fioretto, invece, arrivano dal bruciante 58-67 subito per mano del Capri e a Vigarano cercheranno di riprendere la propria corsa, anche perché le avversarie hanno appena due punti in meno della Techfind, ma hanno giocato una partita in più. Il San Salvatore, tuttavia, dovrà riuscirci senza la play ceca Tereza Zitkova, che ha lasciato la squadra per problemi personali dopo aver viaggiato con una media 13,1 punti in 11 partite giocate, con un impiego medio di 30,9 minuti. Dunque, mentre la società selargina è di nuovo sul mercato a caccia di una sostituta di spessore, la squadra si prepara ad affrontare il sodalizio ferrarese che, pur avendo a propria volta perso la straniera Cicic, può contare sulle insidiose Sorrentino, Perini e Sarni.

“Spesso nei momenti di difficoltà ci si stringe e si riesce a dare qualcosa in più. Il gruppo è forte e coeso e saprà trovare gli stimoli giusti. Se giocheremo una gara attenta sia in attacco sia in difesa, potremo dire la nostra”, promette coach Roberto Fioretto. “Ho grande fiducia nelle mie ragazze, comprese Francesca Mura e Denise Pinna, entrambe molto attente e preziose. La prima dà un grande contributo anche in termini realizzativi, la seconda ci permette di alzare il numero dei possessi. Sono fiducioso”.

