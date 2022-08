In casa Techfind San Salvatore è arrivata l’attesa giocatrice straniera, rinforzo importante in vista della prossima A2 femminile di basket. Si tratta della classe 1997 lituana Kamile Berenyte, capace di ricoprire il doppio ruolo di ala e centro.

“Parlo molto sia con il coach sia con le compagne perché sono convinta che la comunicazione sia fondamentale in un team, il lavoro di squadra è la chiave per ottenere risultati positivi. Voglio aiutare la Techfind a vincere il più possibile e diventare parte integrante della comunità selargina, non vedo l’ora di conoscere le ragazze, di imparare da loro e viceversa”, ha commentato Berenyte, che vanta esperienze in Lituania (Lck-Kaunas-Impra), Islanda (Snaefell) e Italia, dove ha vestito la casacca del Salerno in B prima di fermarsi per infortunio.

“Parliamo di una giocatrice solida, con buoni movimenti e la capacità di essere realizzatrice e finalizzatrice. Mi aspetto anche un contributo in difesa, è molto determinata e desiderosa di dimostrare di essere tornata ai livelli pre-infortunio”, ha aggiunto entusiasta coach Righi.

