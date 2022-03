È terminata a reti inviolate il derby tra Tharros e Arborea. Uno 0-0 nel quale non è mancato lo spettacolo, sia in campo che fuori, con 600 spettatori circa che hanno occupato gli spalti del Comunale di Oristano.

La gara. Che non fosse una partita come le altre lo si sapeva. Non solo perché i derby hanno un sapore particolare, ma anche perché si sfidavano prima (la Tharros) e seconda (l’Arborea). Le due squadre hanno cercato la via del gol nell’arco di tutti i 90’ di gioco, ognuna provando a sfruttare le proprie potenzialità. Gli oristanesi, che all’andata avevano subito l’unica sconfitta stagionale, hanno premuto maggiormente nel corso del primo tempo, grazie ad un Alberto Atzori quasi imprendibile sulla destra e al peso in area del tandem composto da Sanna e Marco Atzeni. Nella ripresa più pericoloso l’Arborea, con ripartenze veloci che hanno mandato al tiro Ferraro, Piras e Paolo Atzeni. Nei minuti di recupero la palla buona è capitata sui piedi di Sanna, ma la punta della Tharros non ha inquadrato la porta.

Il pubblico. Nonostante la giornata poco clemente da un punto di vista meteorologico (forte vento e qualche goccia di pioggia) la presenza di pubblico non ha deluso le attese. Sin da poco dopo le 14 sono stati tanti i tifosi, appartenenti a entrambe le squadre, ma anche semplici appassionati, accorsi sulle tribune del “Comunale”. Una degna cornice per una partita che, seppur senza marcature, ha rispettato le aspettative.

