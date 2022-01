Anno nuovo, cattive nuove per l’Olbia. I risultati dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri presso il Mater Olbia hanno evidenziato 6 positività al Covid all’interno del gruppo squadra: da protocollo, le persone interessate sono state poste in isolamento, mentre per i prossimi giorni il club ha già predisposto, per i propri tesserati, un piano di vaccinazione della terza dose.

Rinviata la 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie C dall’8 gennaio al 2 febbraio, i galluresi dovrebbero tornare in campo, e il condizionale è d’obbligo vista la situazione sanitaria, sabato 15 gennaio in trasferta contro la Viterbese.

Gli allenamenti. In vista dell’impegno con i castrensi, primo appuntamento del 2022, i bianchi sono tornati ad allenarsi questo pomeriggio al centro sportivo di Tanca Ludos: per la truppa di Max Canzi esercitazioni di forza e rapidità nella parte iniziale, mentre nella seconda parte il gruppo si è disimpegnato in una partitella a campo ridotto.

Il programma settimanale proseguirà con altre sedute, tutte mattutine, nelle giornate di domani, di giovedì, di venerdì e di sabato.

