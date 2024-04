Al via il 28 aprile i playoff di Seconda categoria. In programma per il triangolare, con le seconde classificate gironi A, B e C, alle 16, Domusnovas-Bariese (riposa Atletico Sanluri). La seconda giornata si gioca il primo maggio e la terza il 5 maggio, sempre alle 16. Per gli accoppiamenti in programma Ruinas-Bottida e Lulese-Laeurru (il ritorno si gioca il 5 maggio a campi invertiti).

Regolamento triangolari. Nella seconda giornata riposa la squadra che vince, o, in caso di pareggio, il Laerru perché gioca la prima gara in trasferta. Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine; a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; b) della migliore differenza reti; c) del maggiore numeri di reti segnate d) del maggiore numero di reti segnate in trasferta; Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato. A

Regolamento accoppiamenti. Se al termine dei due incontri (andata e ritorno), i tempi regolamentari terminassero in parità (non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari) saranno direttamente calciati i rigori.

