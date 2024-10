È finito in parità (2-2) l'anticipo del campionato di Seconda categoria fra l'Accademia Dolianova e la Ferrini Quartu. La Ferrini è passata in vantaggio al 10' con Saddi. Il Dolianova ha quindi pareggiato, andando poi in vantaggio con una doppietta di Murgia al 40' e al 60'. Il pari dell'Accademia di Doliaova lo ha poi segnato Puddu al 0'.

L'Accademia ha giocato con Lecca, Nonnis, Marco Murgia (69' Mameli), Pettinau, Puddu (60' Matteo Murgia), Saho, Scull (81' Piras Riccardo), Spiga, Stocchino (60' Margiotta), Sitzia, Usai (60' Raccis).

La Ferrini Quartu con Mulana, Atzeni (67’ Loi), Salaris, Pirroni, Porru, Locci, Innocenti (75’ Zedde), Nurchi, Angioni (83’ Todde), Saddi (73’ Musiu), Vaccargiu (90’ Baldelli).

Arbitro: Lepori di Cagliari.

