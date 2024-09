Nuovi ripescaggi per completare l'organico della Seconda categoria. La Figc ha per questo riaperto le domande. Gli otto gironi previsti saranno formati da quindici squadre ciascuno e non più quattordici. Dentro Tre Stelle, San Giorgio Flumini, PGS Audax Capoterra e Su Planu Calcio 1985, presenti nella precedente graduatoria, ed altre quattro formazioni che saranno stabilite con la nuova graduatoria.

Entro oggi le società, già affiliate almeno dalla scorsa stagione, potranno presentare le domanda. Una decisione avvenuta dopo una segnalazione di una società per una incongruenza nella graduatoria.

Il Consiglio direttivo, intenzionato a sanare questa incongruenza e considerate anche le numerose domande di iscrizione per la Terza categoria, ha stabilito di riaprire i termini per i ripescaggi sino ad oggi. Sulla base delle nuove domande ricevute, il Consiglio stilerà una graduatoria di merito e provvederà ad inserire, oltre alle quattro società ancora presenti nella prima graduatoria (Tre Stelle, San Giorgio Flumini, PGS Audax Capoterra e Su Planu Calcio 1985), ulteriori quattro società in modo da comporre gli otto gironi con quindici squadre ciascuno.

Nella determinazione della graduatoria si terrà conto anche della territorialità nella composizione degli stessi gironi.

Il campionato di Seconda avrà inizio domenica 6 ottobre. La scadenza per le iscrizioni in Terza categoria è fissata il 30 settembre.

