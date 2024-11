A Monti, uno degli "Eden" Galluresi della coltura del vermentino, lo Sporting Paduledda brinda alla vittoria con il Funtanaliras e dopo 5 turni si conferma solitario in vetta con 15 punti, nel Girone H della seconda categoria. Tre dei quattro centri con cui si è imposto, sono a firma calangianese: Leo Del Soldato, Luigi Pes e Paolo Inzaina, mentre il poker è merito di Perez. Menzionando la scorsa volta i componenti Made in Calangianus siamo incappati in qualche dimenticanza a cui rimediamo: si tratta del portiere Deriu, del difensore Cugini e del tecnico Gabriele Ferrari.

Rimanendo in Gallura ci spostiamo a Luras, dove sempre in anticipo il Lauras ha calato il poker contro l'Academy Porto Rotondo e tallona la battistrada a -2. Nel contesto di quattro reti tutte di buona fattura spicca quella realizzata dall'attaccante di razza, senza età, Sergio Valenti, che ha strappato applausi a scena aperta. Con questa quaterna secca i luresi sono quelli che hanno segnato di più (17) e subito di meno (2).

Per concludere il discorso anticipi non rimane che ricordare che l'Atletico Castelsardo, espugnando il terreno del Golfo Aranci, si è assicurato i suoi primi tre punti, schiodandosi così dallo zero. Nelle altre partite giocate di domenica un’altra formazione, e parliamo dell'Alà, è riuscita a Porto Cervo a ottenere il primo punto stagionale. Mentre il Berchidda, sconfitto anche a Palau, chiude la graduatoria a zero punti. Sicuramente anche per la giovane squadra berchiddese arriveranno le soddisfazioni. Per ora l'importante è tenere viva la tradizione calcistica dell'operoso centro del "Limbara", portando avanti il discorso con i giovani locali.

Dopo il turno di riposo il Codaruina ha conquistato i tre punti a Sedini, contro l'Andrea Doria incappata così nella seconda sconfitta di seguito. Infine a Trinità i locali hanno pareggiato col Santa Teresa Gallura con un gol per parte. Nel quinto turno ha riposato il Tavolara.

