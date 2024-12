Quello a cui si sta assistendo, dopo la disputa della nona giornata del Girone H della Seconda Categoria, ha tutti i crismi di… una fuga verso la meta. La meta in questione è quella di ottenere la promozione diretta, o in alternativa di potersela giocare passando per i play off. Nei quartieri alti stazionano attualmente con un gap di 4 punti la prima, che ne ha 23, fino alla quarta con 19, nel seguente ordine di classifica: Lauras, Palau, Porto Cervo e Sporting Paduledda.

La vetta in solitaria è appannaggio del Lauras, che in rimonta ha raggiunto il pareggio nello scontro d'alta quota con lo Sporting Paduledda. Per i bianconeri si tratta della spartizione numero due: la precedente fu contro il Palau in trasferta. Questo è certamente un indicatore importante sulle potenzialità del quartetto di testa. Al secondo e terzo posto, appaiate a quota 20, un duo marittimo formato da Palau e Porto Cervo. La prima nella gara di sabato si è imposta sul terreno amico per 2-1 sul Tavolara, mentre la seconda sempre in casa, ma di domenica, ha avuto la meglio di "corto muso" sul Codaruina. Le due appena citate, grazie ai successi ottenuti si segnalano in forte ascesa.

Visto che di ascesa stiamo parlando va certamente segnalata la buona vena della squadra Alaese, che ha raggiunto quota 13, in virtù dei quattro successi ottenuti negli ultimi 4 turni. A far compagnia all'Alà c'è l'Andrea Doria Sedini, domenica corsaro a Trinità. Appena un punto sopra (14) ecco il Golfo Aranci che con un punteggio tennistico (6-1) ha superato in casa il Santa Teresa Gallura. Con 11 punti troviamo sia il Trinità sia il Funtanaliras di Monti. Con quest'ultima che ha osservato il turno di riposo. Sono 10 i punti che conserva il Santa Teresa e 3 punti sotto un altro duo del mare formato da Tavolara e Academy Porto Rotondo. Del terzetto che chiude la classifica una soltanto ha ottenuto punti: parliamo dell'Atletico Castelsardo, che si è imposto in trasferta a Berchidda, relegando anche per questa settimana la giovane compagine bianconera all'ultimo posto con zero punti. Manca per completare il discorso il Codaruina, fermo al penultimo posto con 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi.

