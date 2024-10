Dopo che nelle gare di esordio del campionato di Seconda Categoria Girone H, che comprende squadre della Gallura e dell'Anglona, non si erano registrati pareggi, per cui erano in sei al comando e le restanti tutte a zero punti, al secondo turno qualcosa è cambiato. Anzitutto ci sono state due spartizioni della posta: Palau-Lauras si è conclusa a reti bianche, mentre Trinità e Porto Cervo si sono equivalse con due reti per parte.

Ha destato una certa sorpresa il pari del Lauras a Palau e la stessa società, attraverso i propri canali, ha manifestato tutta la sua delusione: «Partita da dimenticare al più presto, fra le più deludenti viste nell'ultimo anno. Ci vuole ben altro piglio e ben altro spirito per portare a casa gare come questa». Le formazioni che hanno bissato il successo dell'esordio, e dunque viaggiano a punteggio pieno (6 punti) sono l'Andrea Doria di Sedini, vittoriosa in trasferta sul campo del Porto Rotondo, il Golfo Aranci corsaro a Berchidda, lo Sporting Paduledda che si è imposto a Codaruina e il Funtanaliras di Monti – imitando le precedenti – a Castelsardo. Due punti sotto (4) ecco le già citate Palau e Lauras.

Il Tavolara lo si ritrova a quota 3, avendo battuto tra le mura amiche il Santa Teresa, che avendo vinto all'esordio vanta gli stessi punti. Con 1 punto, ecco Trinità e Porto Cervo, che lo hanno ottenuto nello scontro diretto di ieri l'altro. A quota zero, infine, 5 squadre: Alà e Porto Rotondo che però hanno già osservato il loro turno di riposo. Chiudiamo con Codaruina, Atl. Castelsardo e Berchidda sempre sconfitte.

