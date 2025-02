Nessuna novità sostanziale nel Girone H della Seconda Categoria: a condurre le danze è sempre il Lauras, e praticamente non fa più notizia. Lo fa invece il primo squillo di tromba del Berchidda, che rimane sempre ultimo ma dopo 16 partite conquista il suo primo punto. L'autore dello "squillo", nella patria del famoso trombettista Jazz Paolo Fresu, è stato, per uno strano gioco del destino, un suo omonimo: Gabriele Fresu, coadiuvato dal figlio d'arte, calcisticamente parlando, Martino Taras, che ha aggiunto le... campane. Rientrando nel seminato diciamo che, anche nella gara di ritorno (all'andata finì 0-0), il Palau (29) ha dato filo da torcere ai padroni di casa del Lauras (42), che però hanno dato un’ulteriore prova della loro forza e determinazione, sbloccando la gara a 10’ dal termine.

A -3 dai Luresi c'è sempre lo Sporting Paduledda (39), che sul proprio terreno si è imposto sul Codaruina. Al terzo posto con 31 punti si trova il Porto Cervo che, con un poker di reti, ha superato dinanzi al proprio pubblico il Trinità. Per completare il quartetto di testa non rimane che ricordare il Palau, fermatosi a 29. Attardata di 6 lunghezze da quest'ultima l'Andrea Doria di Sedini (23) che nel confronto interno col Porto Rotondo ha diviso la posta. Un gradino sotto due squadre a 22: Tavolara e Santa Teresa Gallura, chiamate al confronto diretto risoltosi col successo interno dei Teresini.

Fermo a 20 l'Alà che riposava, ed è stato raggiunto dal Funtanaliras di Monti che ha superato sul terreno di casa il Castelsardo. Dopo il pareggio casalingo impostogli dal già citato Berchidda, il Golfo Aranci raggiunge quota 18. Con un punto in meno (17) l'Academy Porto Rotondo che ha spartito i punti a Sedini. Dopo la sconfitta subita in Costa Smeralda il Trinità si ferma a 16. Mentre a 15 si trova il Codaruina battuta sul campo della vicecapolista. Nelle ultime due posizioni troviamo: l'Atletico Castelsardo con 12 sconfitto a Monti e il Berchidda (1), sempre ultimo, ma contento per aver cancellato lo zero dalla sua classifica.

