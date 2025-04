È stato sospeso il derby di Seconda categoria fra lo Sporting Mandas e il Santa Lucia Barrali, per un malore all'arbitro alla fine del primo tempo. Il Santa Lucia era in vantaggio per 2-0.

La data del recupero sarà decisa dal Comitato regionale della Figc.

Lo Sporting Mandas è sceso in campo con Usai, Farci, Lai, Massidda, Matta, Pitzalis, Latti, Mulliri, Anedda, Gessa, Concu, Mulliri. Il Santa Lucia con Contu, M. Congiu, G. Erriu, N. Erriu, Espa, Lonis, S. Mereu, T. Mereu, Porceddu, Sanna, Schirru.

