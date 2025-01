Terminata la fase ascendente della stagione, che ha laureato campione d'inverno nel girone H della Seconda categoria il Lauras, tra sabato e domenica scorsi è iniziata quella discendente.

La prima giornata di ritorno ha proposto alcune sfide dal sapore antico, tra queste il testa-coda tra Berchidda e, appunto, il Lauras, le “vecchie signore” del calcio gallurese. Come da pronostico hanno portato a casa il successo i luresi, anche grazie a Sergio Valenti, già capocannoniere, ora con 16 centri.

Alle spalle della capolista (arrivata a 39 punti) si trova lo Sporting Paduledda, che non è andato oltre il pari nella “strapaesana” contro il Trinità. Col pareggio maturato nel loro scontro diretto, Palau e Porto Cervo si ritrovano ora al terzo e quarto posto rispettivamente a quota 29 e 28, ma il Porto Cervo ha da recuperare una gara.

Con l'inizio del girone di ritorno il Tavolara ha deciso di inserire le marce alte: con la vittoria sul Funtanaliras di Monti ha raggiunto a quota 22 l'Andrea Doria di Sedini, sconfitta a Castelsardo. Due punti sotto l'Alà, che tra le mura amiche ha regolato il Golfo Aranci e che deve anche recuperare una gara. Così come il Santa Teresa Gallura, che nel frattempo si è portato a quota 19 dopo il pari esterno col Codaruina.

Il Funtanaliras Monti sconfitto dal Tavolara è fermo a 17. A 16 c’è il Porto Rotondo che ha osservato il turno di riposo ed è stato raggiunto dal Trinità.

Nella parte bassa del tabellone troviamo nell'ordine il Codaruina con 15 punti, mentre a 14 c'è il Golfo Aranci – che è da inserire nel gruppo di chi deve recuperare una gara – e per finire l'Atletico Castelsardo che si è risollevato raggiungendo quota 12 dopo la vittoria interna sull'Andrea Doria. Zero punti invece, ultima in classifica, il Berchidda.

