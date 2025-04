Con il Lauras che già da alcune giornate ha in tasca il biglietto per il trionfale approdo in Prima Categoria l'interesse per il Girone H della Seconda Categoria è imperniato sul segmento play. Sia su quelli che consentono di poter entrare nella categoria superiore sia che quelli che consentono di poterla, in extremis, conservare.

In modo particolare per il secondo posto avrà un peso determinante l'aver, o meno, già osservato il turno di riposo. Il capitolo riposi, pur avendo ottenuto in anticipo la promozione, investe anche la formazione lurese, che proprio nel turno prepasquale osserverà il suo.

Questo perché per completare alla grande questa stagione dovrà sostenere solo due “esami” nei quali sarà chiamata a conservare la sua imbattibilità, così sarebbe la sua seconda volta senza subire sconfitte.

Tornando al discorso seconda piazza, le due contendenti sono lo Sporting Paduledda e il Palau, entrambe a quota 55. A fare la differenza sarà certamente il fatto che la prima ha già osservato il suo turno di riposo, i palaesi invece lo osserveranno in occasione dell'ultima giornata.

Passando all'ultimo segmento, partiamo dal decimo posto, relativamente tranquillo, dove troviamo in coabitazione con 28 punti Atletico Castelsardo e Academy Porto Rotondo. A - 3 il Codaruina (23) e con tre punti in meno il Trinità (20), guidato in panchina da quel Salvatore Mamia che assieme ad altre decine di ex giocatori e allenatori può essere indicato come emblema di quel calcio di una volta che scalda il cuore.

In penultima posizione c'è il Golfo Aranci con 19 punti e a chiudere il Berchidda con 14. Tornando alle formazioni di centro classifica, partiamo dal quarto posto del Porto Cervo (42) seguito dall'Ala ( 37). Quindi l’Andrea Doria di Sedini con 36. A a 34 c’è il Tavolara, e a 32 il Funtanaliras di Monti, mentre il Santa Teresa Gallura, con 31, chiude il gruppo delle 6 di mezzo.

