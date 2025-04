A 180 minuti dal termine della stagione regolare due sentenze, nel girone H della Seconda categoria, sono state emesse: il Lauras è stato promosso al campionato superiore, la Prima, mentre invece il Berchidda retrocede in quello inferiore.

Anche in Seconda sono previsti i play quelli premianti (off), e quelli di riparazione (out). I primi riguarderanno le seconde classificate, gli altri verteranno sul confronto fra terz'ultima e penultima. Nel girone in oggetto, quelli che porteranno ad un allungamento della stagione, vedono al momento attuale in lizza due squadre: Sporting Paduledda e Palau, appaiate al secondo posto con 58 punti.

Nell'ultimo turno (nel caso dello Sporting anticipato al venerdì Prepasquale), gli uomini di Ferrari si sono imposti , in una gara ricca di reti (5-4), sull'Alà, il mattatore della serata è stato Mane Seck con una tripletta, che raggiunge così la piazza d'onore, nella classifica marcatori, con 23 centri, alle spalle del centravanti del Lauras Sergio Valenti, ora a quota 29, ma fermamente intenzionato ad entrare in orbita 30.

Dal canto suo il Palau non è stato con le mani in mano, e sul terreno del Funtanaliras di Monti ha calato il poker: sono andati in gol 4 giocatori diversi, tra cui il capocannoniere Nicotera (9 centri all'attivo). Se per quanto riguarda i playoff la disputa è a 2, sale a 3 per ciò che concerne le squadre che quelli out li vorrebbero evitare.

La classifica a tal proposito è impietosa: Codaruina 23, Golfo Aranci 22, Trinità 20. Il prossimo turno, il ventinovesimo e penultimo , propone degli scontri, che a seconda dei risultati, potrebbero già dare indicazioni inappellabili sulla griglia play out, essi sono Trinità - Codaruina ed il testa coda Palau - Golfo Aranci. Giusto per non mettere da parte nessuno ecco la classifica attuale dal quarto all'ottavo posto: Porto Cervo 42, Andrea Doria di Sedini 39, Tavolara e Alà 37, Funtanaliras di Monti e Santa Teresa Gallura 32, Academy Porto Rotondo 31, Atletico Castelsardo 28.

