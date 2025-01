Nonostante il turno di riposo impostole dal calendario, in apertura d'anno, è sempre il Lauras a tenersi ben stretta la vetta della classifica del girone H della seconda categoria, con 30 punti. Ad aver avuto la concreta possibilità di poterlo scalzare dal primo posto è stato lo Sporting Paduledda, che però si è dovuto accontentare del risultato ad occhiali nel confronto esterno di Alà, fermandosi così a quota 29, un punto sotto la battistrada.

Non è andata meglio al Porto Cervo, che non è riuscito ad andare oltre il pari interno contro l'Andrea Doria, fermandosi così al terzo posto con 27 punti. Due gradini più in basso troviamo il Palau, che nell'anticipo di sabato, si è imposto in casa per 3-2 sul Funtanaliras di Monti.

Numeri alla mano è questo il quartetto che guida la classifica ed ha le maggiori chance per giocarsi la promozione diretta o lottare per l'unico posto disponibile per i playoff. Con un ritardo di 7 punti da queste 4 squadre c'è l' Andrea Doria di Sedini, che come già detto ha pareggiato in Costa Smeralda. Scendendo in graduatoria, ma per quanto la riguarda in piena risalita, troviamo l'undici Tavolarino, che ultimamente ha inserito nuova linfa nell'organico ottenendo nelle ultime 3 gare altrettante vittorie. Scorrendo ancora ci imbattiamo in un duetto con 15 punti composto da Alà e Funtanaliras: la prima ha compiuto l'impresa di fermare la Paduledda, i montini invece sono stati sconfitti a Palau. Ben 4 formazioni figurano a quota 14: il Trinità tra le mura di casa ha avuto la meglio sul Golfo Aranci , rimasto così fermo a 14; continuando troviamo il Porto Rotondo fermato in casa dal Codaruina ed il Santa Teresa Gallura vittorioso a Berchidda. Nelle ultime 3 posizioni ci sono nell'ordine: il Codaruina con 13, che come appena detto ha imposto il pari casalingo al Porto Rotondo. Con 9 L'atletico Castelsardo fermato pesantemente in casa dal Tavolara, ed a chiudere il Berchidda a cui neppure il nuovo anno a portato almeno un punticino per cancellare lo zero.

