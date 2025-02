Nel girone A della seconda categoria continua a dominare la Gioventù Sarroch che domenica ha travolto il Pula con nove gol. Il vantaggio sulla seconda, il La salle di Monserrato, è salito a nove punti.

La Sulcitana è terza a nove lunghezze di distacco. Tra i giocatori della capolista Frau, Stocchino, Palmas, Meloni, Andruetto, Vitellaro, Conti, Suella, Balistrieri, Sirigu, Strazzera. Un campionato chiaramente nelle mani del Sarroch che punta con decisione alla prima categoria. Un girone, questo, che vanta nel suo organico squadre dal passato illustre.

Prima fra tutte la Fermassenti, un tempo Fersulcis che ha militato anche in Serie D e che ha avuto tra i suoi giocatori Gianluca Festa che ha poi vestito le maglie del Cagliari, dell'Inter e della Roma. E poi il Gonnesa, penultima del girone che ha ugualmente militato in Interregionale. Quindi il Pula con un grandissimo passato in Eccellenza e altre squadre dal passato importante come Johannes Cagliari dove è cresciuto l'ex Cagliari e Verona, Andrea Cossu.

