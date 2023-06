F.C Alghero, una realtà che si sta affacciando prepotentemente alla ribalta del calcio del nord Sardegna. L'anno scorso ha letteralmente dominato il suo girone di Terza Categoria.

Quest'anno tenterà il balzo dalla Seconda in Prima. Tutto è cominciato dalla discesa in campo del presidente Andrea Alessandrini, che ha alle spalle la Nobento (infissi), in pochi anni una delle realtà industriali più importanti della Sardegna.

«Mi hanno coinvolto degli amici e ho voluto iniziare l'avventura dal basso - spiega il presidente -. Siamo una società ben strutturata e in pochi anni vorremmo entrare nel calcio sardo che conta. Si, anche quest'anno proveremo a vincere il nostro girone. Ma ci sono altre novità: la squadra giovanissimi e allievi, nonché una formazione femminile».

Tornando alla prima squadra per la prossima stagione è stata riaffidata ad una vecchia conoscenza del calcio sardo: l'ex portiere di Torres, Tempio e Alghero (tra le altre) Pippo Zani.

«Il presidente ha creato un grande entusiasmo e ha contagiato tutto l'ambiente - dice Zani -. Ci sono le premesse per aprire un grande ciclo. Il ds e la società si stanno muovendo attivamente sul mercato e sono diverse le trattative in corso. Confermo quindi ciò che ha appena detto il presidente: proveremo a vincere anche questo campionato. Ovviamente - conclude - rispettando tutti».

© Riproduzione riservata