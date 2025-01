La fase ascendente del Girone H di Seconda Categoria si è conclusa, tra sabato e domenica, laureando il Lauras campione d'inverno con 36 punti. Una prima metà di campionato accompagnata da ottimi numeri: 11 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte. Sono 40 i gol realizzati e il "sempre verde" Sergio Valenti è il leader della classifica cannonieri con 14 centri. La squadra guidata in panchina da Franco Scano è anche la meno battuta del girone: l'altro "over", Domenico Savinelli, ha subito appena 8 reti.

A cercare di arginare lo strapotere dei Luresi è rimasto solamente lo Sporting Paduledda (35), che tallona a un punto grazie soprattutto ai suoi due bomber, Seck e Paolo Inzaina: 12 reti il primo, 10 il secondo. Distanziato di sette lunghezze dalla seconda c'è il Palau (28), che nel turno numero 15 ha riposato. Alle spalle di quest'ultima il Porto Cervo, rimasto forzatamente a riposo per l'impraticabilità del proprio terreno di gioco dove doveva affrontare il Golfo Aranci. A quota 22 troviamo l'Andrea Doria di Sedini, che si è portata a casa i tre punti dalla trasferta di Berchidda grazie anche a un gol della sua punta di diamante Deligios (ora a quota 11).

Ha vinto il Tavolara, portandosi così a quota 19, e anche in questo caso i gol sono di un duo di razza formato da Siazzu e Aloia. Un punto sotto il Santa Teresa Gallura (18), che ha pareggiato in trasferta col Porto Rotondo. Un duo con 17 punti: Funtanaliras di Monti e Alà, che si sono divise la posta nello scontro diretto. Quest'ultima deve recuperare una gara col Santa Teresa. Scendendo ulteriormente troviamo l'Academy Porto Rotondo con 16, che ha un punto in più del Trinità (15), battuto dalla capolista. Al quartultimo posto con 14 all'attivo Codaruina e Golfo Aranci: la prima è stata sconfitta dal Tavolara, mentre la seconda, come già detto, non ha disputato l'incontro previsto ad Abbiadori. A chiudere l'Atletico Castelsardo (9), superato in casa dalla vice capolista, e ultimo sempre il Berchidda con 0 punti.

