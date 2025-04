Nel campionato di Seconda Categoria già promosse la Gioventù Sarroch, il Furtei e il Lauras, volano Decimo 07, Cardedu, Virtus San Marco e Lulese. Col Flumi retrocesso anche il Sant'Anna.

In lotta per il secondo posto la Sulcitana e il La Salle nel Girone A. Nel Girone B è ancora lotta aperta tra Decimo 07 e il Capoterra per il salto diretto in Prima Categoria. Nel Girone D c’è il Villagrande che sogna ancora di agganciare il Cardedu.

È poi lotta aperta nel gruppo G, fra le due squadre di Sorso: l'Atletico Sorso è primo con 64 punti, il Sorso 1930 insegue diviso appena da un punto. Una lotta sino all'ultimo secondo fra due squadre che decisamente meriterebbero entrambe di salire in Prima Categoria, in un paese come Sorso col un passato glorioso. Ha conosciuto la Serie C e la D: tempi lontani, con in panchina il campione della nazionale brasiliana Amarildo.

