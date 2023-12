È stato un grande 1-1 quello con cui la Torres ieri ha fermato la capolista Cesena, dimostrando di valere il secondo posto in classifica a -2 dalla vetta.

Un risultato ripreso subito dopo essere andati in svantaggio, col pari immediato di Manuel Fischnaller, che dimostra come la squadra di Alfonso Greco abbia anche carattere oltre che qualità ed entusiasmo. «Rimarrà una giornata storica, con tante emozioni anche a livello personale», la gioia mostrata da capitan Gigi Scotto a “L’Informatore Sportivo” su Radiolina. «C’era tanta gente che ha fatto sacrifici e un viaggio lunghissimo per venire a vederci, vedere tutti i tifosi a Cesena è stato splendido. Noi abbiamo fatto una grande partita, in uno step da affrontare con tanti punti di domanda. Giocavamo con tanta pressione addosso in uno stadio da 13.000 persone, ne siamo usciti con la consapevolezza di essere una squadra forte e che ce la giochiamo. Possiamo continuare a sognare, loro sono partiti per vincere ma noi siamo lì e il compito più difficile sarà mantenere l’asticella sempre alta».

Per l’attaccante tutte le componenti stanno dando una mano: «La società, rispetto a uno e due anni fa, ha avuto il tempo di programmare e fare valutazioni, alzando l’asticella con giocatori giovani e altri di spessore come Zecca, Giorico o Mastinu. Hanno tutti capito cosa ci vuole per giocare nella Torres, restando umili e mettendosi a disposizione». A Sassari intanto l’entusiasmo è altissimo. «Si è creata una bella unione fra tifoseria e squadra, in città si vive e si parla di Torres».

L’ex. Alla Torres ha giocato dal 2002 al 2004, nel 2005-2006 e da gennaio 2007 a tutta la stagione 2007-2008 Pierluigi Porcu. Il difensore classe ‘80 la scorsa settimana ha sposato il progetto Monastir, capolista nel Girone A di Promozione e che ieri ha vinto 0-1 a Lanusei, dopo che ad agosto era tornato nella sua Selargius.

«L’ambizione di alzare l’asticella fa la differenza, voglio togliermi altre soddisfazioni», ha detto al programma condotto da Lorenzo Piras. «Alla mia età devo trovare stimoli nuovi, è quasi la prima volta che lascio una squadra a metà anno. Anche chi ora mi critica è capitato che andasse via in corsa e avrebbe fatto la mia scelta, non devo dare ulteriori spiegazioni avendo fatto le mie valutazioni a malincuore». Anche per Porcu, come per Scotto, la Torres può reggere nel girone di ritorno: «C’è e credo ci sarà fino alla fine, ieri ha dato una prova di forza. La proprietà è stata capace di riportare entusiasmo dopo anni, sono stati bravi a mettere le persone giuste al posto giusto, da Stefano Udassi a Tore Pinna fino ad Alessandro Frau e Marco Sanna che segue la Primavera. Stanno facendo qualcosa di eccezionale e ora bisogna vedere partita dopo partita».

