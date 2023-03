Si ritorna in campo nei tornei regionali di basket, dopo i recuperi infrasettimanali del mercoledì. In Serie D spicca il big match per la seconda piazza e altri incroci fondamentali per la corsa playoff. In Promozione al via la fase a orologio nel girone Nord.

Serie D. La gara di cartello è quella che vede di fronte Dinamo Academy e La Casa del Sorriso Su Planu; la vincente può mettere una serie ipoteca sulla seconda piazza. Interessante in chiave playoff anche la sfida tra Dinamo 2000 e San Sperate. La capolista Innovyou Sennori, invece, sarà di scena a Carloforte. Il programma dell’8° di ritorno: San Salvatore Selargius-Masters Sassari, domenica ore 19; Astro-Coral 93, domenica ore 18; Carloforte-Innovyou Sennori, domani ore 19; Santa Croce Olbia-Assemini, domani ore 19; Dinamo Academy-San Sperate, domani ore 18. Riposano Carbonia e Genneruxi.

Promozione. Al Sud, l’unica in campo nel weekend, tra le formazioni di testa, sarà il Basket Iglesias (Spirito Sportivo ha rinviato la sua partita, il Jolly osserva un turno di riposo). Il quadro delle gare: Poetto-Terralba, domenica ore 19; Madas Siliqua-Condor, stasera ore 20.45; Genneruxi-Iglesias, domenica ore 19; Spirito Sportivo-Sinnai (06/05); Sinis-Beta, stasera ore 21; Serramanna-Basket Quartu, domenica ore 18. Riposa Jolly. Nel girone Nord la fase a orologio parte con il botto: a Ozieri, infatti è in programma il derby. Le partite del weekend: Demones-80&Co. Basket, domenica ore 18.30; Pall. Nuoro-Aurea Sassari, domenica ore 18; Nulvi-Arzachena (rinv.); CMB Porto Torres-Ichnos Nuoro (26/04). Riposa S. Orsola.

Serie B Femminile. In campo nella giornata di domani per le tre gare in programma da calendario. Il quadro completo: Mercede Alghero-New Basket Ploaghe, domani ore 18.30; Cus Cagliari-San Salvatore (rinv.); Virtus Cagliari-Kiron Elmas, domani ore 18; Astro-Su Planu, domani ore 18.

Serie C Femminile. Al via la terza fase del torneo, quella degli spareggi playoff. Basket 90 Sassari e Nulvi, rispettivamente prima e seconda al termine delle prime due fasi, attendono le loro avversarie nelle semifinali playoff. Ecco il quadro dello spareggio: Basket Quartu-Pall. Nuoro, domani ore 17; Condor-Coral, domani ore 19.30.

