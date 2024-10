Finisce con una sconfitta per 4-0 la prima trasferta stagionale del Tc Cagliari nel campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.

Sconfitte in due set per Nuria Brancaccio, Gergana Topalova e Barbara Dessolis nei singolari, mentre Brancaccio e Dessolis perdono 10-5 nel match tiebreak il doppio contro Fita Boluda e Verena Meliss.

Nell'altro match di giornata, l'At Verona ha battuto 3-1 il Tennis Beinasco, prossimo avversario, ancora in trasferta, delle cagliaritane.

Classifica Girone 2: Tc Rungg 4; At Verona e Tc Cagliari 3, Tennis Beinasco 1.

© Riproduzione riservata