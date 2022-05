Il Cus Cagliari si arrende ai calci di rigore (5-4) contro il Cus Lecce nella semifinale del torneo nazionale universitario Juniores in corso di svolgimento a Cassino. Venerdì la squadra di Claudio Meloni giocherà per il bronzo. Un peccato per i cussini che hanno disputato una grande partita. In svantaggio al 27’ con una sfortunata autorete di Baldussi, hanno reagito raggiungendo il pareggio al 31’ della ripresa con Atzori. I cagliaritani hanno creato diverse anche altre occasioni. A inizio secondo tempo un difensore giallorosso ha salvato sulla linea su una conclusione di Atzori. Da segnalare pure un bel diagonale di Mastromarino che ha fatto la barba al palo. Al termine dei tempi regolamentari i calci di rigore. Fatali gli errori di Frau e Delogu.

Il Tabellino

Cus Cagliari: Marongiu, Aramu, Frau, Baldussi, Delogu, Fiori, Asunis (26’ st Ruggeri), Melis, Pilosu (22’ st M. Sanna), Atzori, Mastromarino. In panchina Sica, Cabras, Limbardi, F. Sanna, Pilia, Muscau. Allenatore Meloni.

Cus Lecce: Centonze, Cavalieri, Lezzi, Bernardini, Mariano, Carrozzo, Portaccio, Olibardi, Mosca, Alemanni, Gallo. In panchina Russo, Plevi, Desantis, Spedicato, Adamo, Falco De Luca, Malerba. Allenatore Botrugno.

Reti: 27’ pt Baldussi (a), 31’ st Atzori.

