Dopo la vittoria faticosa in campionato le campionesse d'Italia non fanno sconti e superano Sassari 88-61 nella semifinale della Coppa Italia femminile. La squadra di Restivo esce a testa alta, non solo perché affrontava la competizione da matricola ma anche perché per 25 minuti resta in partita riuscendo a rientrare dopo ben due strappi di Schio.

Tre minuti di equilibrio e poi Schio con una difesa e un attacco da Eurolega prova a dare uno strappo: 17-0 di break e Sassari finisce a -16 al 7'. Le triple di Toffolo, Ciavarella e Makurat che poi segna anche in entrata riportano in gara la Dinamo: 27-21 al 11'.

Nuova accelerazione delle campionesse d'Italia ed è 35-21, ma coach Restivo chiama la difesa a zona e col risveglio di Holmes in attacco e un'ottima Makurat le biancoblù si riavvicinano: 43-37 all'intervallo.

Sassari rimane a -6 sino al 25' poi Schio dà un altro strappo e chiude il parziale a +18.

Nell'ultimo quarto la formazione di Restivo continua a lottare ma non ha più energie vista la gara nei quarti e la partita è decisa.

I tabellini

Schi o: Mabrey 17, Bestagno 4, Mestdagh 10, Sottana 7, Sventoraite 2, Crippa 2, Keys 9, Penna 17, Ndour Gueye 13. All. Dikaioulakos.

Sassari: Carangelo 6, Gustavsson 4, Makurat 12, Thomas 12, Holmes 11, Toffolo 11, Ciavarella 5, Mazza, Arioli ne, Fara ne. All. Restivo.

