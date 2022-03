Grazie alla sinergia con la Delegazione Regionale Aci Sport, sbarca in Sardegna la Scuola Federale “Michele Alboreto” Aci Sport.

Il programma coinvolgerà i settori rally, karting, velocità in salita e in circuito e prevederà corsi, test di abilitazione e passaggi di categoria.

Un passo avanti che accorcerà le distanze con la Penisola e limiterà i costi per appassionati e giovani desiderosi di avvicinarsi, distinguersi ed emergere nel motorsport.

I piloti Maurizio Diomedi e Giuseppe Dettori, istruttori federali di secondo livello, avranno le redini del settore rally e ricopriranno anche il ruolo di esaminatori nei test di abilitazione. Avranno a disposizione la Ittiri Arena, omologata per il Rallycross, per i test su terra, e l'Autodromo “Franco di Suni” di Mores per il rally su asfalto. Lo stesso impianto, costruito e gestito dalla famiglia Magliona, verrà impiegato per i settori velocità in circuito e in salita dal nuovo istruttore federale Omar Magliona, pluricampione italiano velocità montagna e ora impegnato in pista coi prototipi.

Infine, per il settore karting, affidato all’istruttore Antonio Dettori, il tracciato di riferimento sarà la Pista del Corallo di Alghero.

Sarà possibile inoltrare le richieste alla Delegazione Sardegna Aci Sport attraverso la sezione dedicata sul sito acisportsardegna.com.

