Il PalaSerradimigni di Sassari e il Centro Polivalente di Sorso sono stati designati come sede per la Final 8 della Euroleague 3, la competizione europea chiamata una volta Challenge Cup. Dal 21 al 24 aprile 2022 si affronteranno le otto squadre che hanno superato le qualificazioni. Saranno divise in due gironi da quattro. Le due prime classificate di ogni raggruppamento si sifderanno in finale per vincere la Euroleague 3, le altre formazioni si daranno battaglia per le posizioni dalla terza all'ottava.

La DinamoLab Sassari è ammessa di diritto al girone A della Final 8 in qualità di società organizzatrice. Il club di via Roma si è candidato in estate per ospitare uno dei più importanti eventi sportivi del basket in carrozzina mettendo a disposizione il suo lungo curriculum nelle massime serie e nelle competizioni europee, unito alla logistica biancoblù con tutti i reparti al servizio della IWBF.

Il calendario: si partirà giovedì 21 aprile, con il primo turno di sfide completate nella giornata di venerdì. Semifinali in agenda sabato 23 e finalissima domenica 24.

