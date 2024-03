Un successo il Trail cicloturistico di montagna in mountain bike, organizzato da MTB Trail. Il “SarrabusExperience” di Andrea Simbula prevedeva tre distanze da percorrere in tre giorni. La più impegnativa “Sarrabus Yellow” di 250 chilometri con oltre 5000 metri di dislivello positivo. Poi “Sarrabus Green” di 150 chilometri con quasi 3000 metri di dislivello positivo e, infine, la “Sarrabus Easy” di 110 chilometri con 1800 metri di dislivello positivo. I ciclisti sono partiti da Muravera suddividendo la distanza in tre giorni.

Nel percorso Sarrabus Yellow i biker hanno dovuto scalare le montagne spesso selvagge del Sarrabus, Feraxi, Capo Ferrato, Villasimius, Solanas con le montagne di Monte Arbu e poi ancora i Sette Fratelli, Sinnai, Serpeddì, Burcei, Villasalto e rientro a Muravera. «Un percorso impegnativo», dice Vittorio Serra che ha partecipato con Claudia in tandem, «ma la fatica è stata ben ripagata dai bellissimi luoghi attraversati».

Il Sarrabus Experience nasce per offrire una vasta possibilità di eventi con una serie di percorsi adatti ad ogni tipo di esigenza e di preparazione atletica. Si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio del Sud Est della Sardegna, per offrire un maggiore sviluppo del settore ciclo-turistico, incentivando un turismo attivo in quella che si auspica possa diventare l'altra stagione turistica in Sardegna.

